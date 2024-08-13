Бывший премьер Израиля призвал сменить тактику: Мы все делаем неправильно

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в интервью The New York Times подверг критике нынешнюю стратегию Израиля в борьбе с региональными угрозами, заявив, что страна ошибочно сосредотачивается на противодействии доверенным лицам Ирана, вместо того чтобы устранить первопричину — сам Тегеран.

По мнению бывшего премьера, Израиль упустил возможность нанести удар по «голове осьминога», что, по его словам, является более уязвимой и слабой целью, чем его «щупальца», представленные различными прокси-группировками в регионе.

Беннет отметил, что Иран создал вокруг Израиля «империю ракет и террора», и единственный способ предотвратить угрозу для существования страны — это свержение иранского режима до того, как он овладеет ядерным оружием. Он также выразил разочарование в подходе действующего правительства, критикуя обещания премьер-министра Биньямина Нетаньяху о «полной победе» в конфликте с ХАМАС, заявив, что слова и действия руководства расходятся.

Экс-премьер намекнул на свое возможное возвращение в политику, заявив, что Израилю необходимо заменить все высшее руководство, как политическое, так и военное, чтобы эффективно противостоять угрозам, с которыми сталкивается страна.