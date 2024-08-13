Вместе с тем, по данным опроса, опубликованного в среду, 29% считают, что оба кандидата способны добиться победы. Также опрос показал, что 66% демократов довольны кандидатурой Харрис. Кандидатурой Трампа, в свою очередь, удовлетворен 61% респондентов-республиканцев.

При этом Харрис вызывает меньше негативных эмоций у сторонников демократов, чем Трамп - у сторонников республиканцев. Всего у 10% респондентов-демократов кандидатура Харрис вызывает злость и у 11% - страх. 18% избирателей с республиканскими взглядами боятся президентства Трампа, 16% выражают злость в связи с его возможным возвращением в Белый дом.

Также респонденты уверены, что Харрис лучше справится с проблемами абортов (об этом заявил 51%), дискриминации по расовому признаку (51%) и здравоохранения (46%). Трамп же, по мнению участников опроса, более подходит, чтобы решить проблемы экономики (45%), иммиграции (46%) и конфликта в секторе Газа (36%).

При этом респонденты считают, что оба кандидата одинаково хорошо могут справиться с проблемами преступности (за обоих высказались 38%) и ситуацией в Украине (по 36%).