Британские робопсы на украинском фронте

Речь идет о компактных сухопутных дронах на четырех лапах, которыми управляет оператор. Они способны проникать в места, недоступные для воздушных беспилотников: например, в здания или окопы. Собаки-роботы используются для разведки окрестностей, обнаружения мин и слежки за передвижением противника. Это позволяет выполнять опасные операции с минимальным риском для солдат.

Собаки-роботы BAD.2 могут развивать скорость до 15 км/ч, нести нагрузку в 8 кг и действовать в радиусе 3,5 км от оператора на протяжении пяти часов. Их практически невозможно обнаружить благодаря невосприимчивому к тепловизорам камуфляжу от немецкой фирмы Concamo. Стоимость одного робота составляет от 4000 до 8000 евро в зависимости от модификации.

По словам Торберна, модель BAD.2 уже продемонстрировала свою эффективность на фронте. «Результаты поразительны. Наши собаки-роботы выполняют разведзадачи на передовой, снижая риск для солдат. Это не только повышает эффективность боевых действий, но и укрепляет моральный дух армии», — отметил он.

По словам украинских военнослужащих, эти сухопутные дроны способны двигаться со скоростью 3,5 метра в секунду, что делает их одними из самых быстрых на фронте.