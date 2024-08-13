Зеленский: «Идем вперед и берем пленных»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сегодняшнем продвижении Вооруженных сил страны в Курской области.

«В Курской области продвигаемся дальше. От одного до двух километров на разных участках с начала суток. И еще более 100 пленных российских военных за этот же период», - сообщил Зеленский по итогам утреннего доклада главнокомандующего Александра Сырского.

Зеленский также подчеркнул, что Украина «ни на секунду не забывает о нашем востоке» и сообщил о решении направить туда дополнительное оружие.