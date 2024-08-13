Пропавшего после аварии два месяца назад нашли в Куре
Водолазы-спасатели Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС обнаружили и извлекли из воды тело одного из двух мужчин, предположительно, утонувших при падении автомобиля в реку 2 июня в районе села Хунанлар Товузского района. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.
В настоящее время продолжаются поиски второго человека.
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