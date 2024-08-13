Это означает, что тысячи покупателей уже вернули до 5, 25 и 100% стоимости своих покупок. Но на этом призы акции не заканчиваются. Те, кто выбросил «шеш» и вернул стоимость своей покупки, на следующем этапе получают шанс выиграть главный приз «Шеш-Гоша» — новейший автомобиль Toyota Corolla Cross .

Победитель прошлой недели, уже вошедший в число финалистов и ставший на шаг ближе к этому призу, Кочари Пириев поделился своими радостными эмоциями:

«Домашние купили пылесос в магазине Kontakt «Украинский круг». Забыли взять телевизор. Вечером я зашел в Kontakt возле своего дома на Бакиханова. Купил телевизор, и мне сказали, что если выброшу «шеш» 3 раза, то смогу вернуть полную стоимость телевизора. Я не особо верил, но моя невестка настояла: сыграй, а вдруг получится. Удача улыбнулась мне, и я выбросил «шеш» 3 раза. Таким образом, мне вернули стоимость телевизора, который я купил за 500 манатов. Я был очень рад. На эти деньги мы купили еще несколько вещей для дома. Теперь, надеюсь, выиграть машину. Если Бог даст... Машина не помешает».

Отметим, что в акции можно участвовать при покупке наличными с разбивкой на 6 платежей или в кредит.

Акция все еще продолжается, а финальное мероприятие состоится на следующей неделе. Для участия необходимо сначала совершить покупку в любом магазине Kontakt, а затем подойти к стенду «Шеш-Гоша», который радует многих. Здесь:

Выбросив «шеш», вы вернете до 100% стоимости купленного товара;

Выбросив «шеш-гоша», вы станете обладателем автомобиля Toyota Corolla Cross модели 2024 года.

Для получения дополнительной информации перейдите по этой ссылке, а ближайшие магазины можно найти здесь.