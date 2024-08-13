В России заявили о плененных украинских военных

В Министерстве обороны России в среду сообщили о пленении военнослужащих двух украинских бригад в Курской области.

В сообщении говорится, что в плен взяты военнослужащие 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в населенных пунктах Малая Локня, Мартыновка и Уланок Курской области.

В ведомстве также сообщили, что в ходе боя у одного из населенных пунктов российские военнослужащие захватили в бою и перегнали своим ходом в тыловой район колесную боевую бронированную машину ВСУ Roshel Senator канадского производства.