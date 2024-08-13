Военные самолеты разбились во Франции обновлено 17:34
Два истребителя Rafale потерпели крушение на северо-востоке страны. Об этом сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в X.
«Авария произошла с участием двух истребителей Rafale, - написал Лекорню. - Один из пилотов обнаружен, он жив. Поиски продолжаются».
Agence France-Presse отметило, что в аварии участвовал один одноместный и один двухместный истребитель. «Обнаружен пилот одноместного самолета. Вместе с тем инструктор и курсант, находившиеся во втором самолете, в настоящий момент не обнаружены», - указывается в сообщении. AFP уточнило, что все пилоты, попавшие в аварию, имеют французское гражданство.
* * * 16:17
Два самолета Mirage ВВС Франции потерпели катастрофу в департаменте Мёрт и Мозель на северо-востоке страны. Об этом сообщила газета L'Est Republicain.
Идет спасательная операция.