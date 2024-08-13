«Граждан СССР» отправили в тюрьму

Как сообщает прокуратура, всех подсудимых взяли под стражу в зале суда: двое «организаторов» проведут в колонии по шесть лет, «участники» — от двух до четырех лет.

По версии следствия, подсудимые проводили собрания и видеоконференции, на которых пропагандировалась идеология «СССР». Также они «с целью дискредитации деятельности органов государственной власти» распространяли агитационные материалы с «призывами подчиниться власти «СССР».

С целью дестабилизации деятельности органов государственной власти члены объединения, как утверждает следствие, согласно внутренней организационной иерархии, сами себя назначали на должности, сходные с наименованиями должностей, ранее существовавших в государственных органах СССР, и издавали так называемые указы и т.д.

В июле 2019 года Верховный суд Республики Коми признал межрегиональное общественное объединение «Союз славянских сил Руси» (другие наименования «Союз Советских Социалистических Республик», «СССР») экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.