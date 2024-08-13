США давят на Израиль

Заместитель помощника и старший советник американского президента по энергетике и инвестициям Амос Хохштейн на переговорах в Бейруте отметил, что США оказывают давление на Израиль для достижения режима прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник.

«Хохштейн подтвердил, что США серьезно относятся к вопросу прекращения огня в секторе Газа и оказывают давление на Израиль, в то время как Египет и Катар - на ХАМАС», - утверждает собеседник канала.

Американский эмиссар выразил уверенность, что урегулирование конфликта в секторе Газа позволит снизить напряженность между Израилем и ливанским движением «Хезболла», пишет Sky News Arabia.

14 августа Хохштейн встретился в Бейруте со спикером парламента Ливана Набихом Берри. По итогам переговоров он призвал срочно найти дипломатическое решение для урегулирования ситуации на границе Ливана и Израиля, отметив, что прямого столкновения между сторонами еще можно избежать.