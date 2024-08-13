Гражданина США задержали в Москве
В Москве задержан гражданин США по подозрению в применении насилия в отношении представителей власти, сообщили в пресс-службе московского управления Следственного комитета.
По версии следствия, ночью 12 августа подозреваемый отказался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, «после чего применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов».
СК намерен ходатайствовать о его аресте.
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