В Германии закрыли авиабазу НАТО

В Германии подозревают диверсии с отравлением воды на двух военных объектах. Об этом пишет газета Bild.

В Кельне расследуют вредительство против авиаотряда, который обеспечивает самолетами и экипажами правительство ФРГ. В заборе, окружающем расположенные на юго-востоке Кельна казармы немецких ВВС, обнаружили дыру, а в работе водопровода - неполадки. Казарму опечатали, солдатам запретили пить воду из-под крана, а с объекта никого не впускают и оттуда не выпускают. В казармах работают 1200 гражданских лиц и 4300 военных.

Также на авиабазе НАТО в Гайленкирхене, где базируются самолеты-разведчики альянса, произошел подобный случай. Там могли загрязнить питьевую воду. Поскольку у военных собственный водопровод, местные жители не пострадали.