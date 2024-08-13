В Китае арестовывают казахстанских интеллигентов

Десятки казахов, работающих в журналистике, сфере образования и на госслужбе в Китае, посажены в тюрьмы, сообщает казахстанская редакция «Радио Свобода». «Никакой информации о причинах ареста, о сути уголовных дел, о подозрениях в их адрес китайские власти не представляли», - сообщает радио.

В газете «Жас Алаш» опубликована статья на эту тему и представлен список из имен 22 задержанных в Синьцзяне казахов. Отмечается, что их родственники опасаются открыто разговаривать с журналистами на эту тему, но они уверены, что задержанные однозначно не были оппозиционерами китайской власти и не могли никак угрожать порядку КНР.

МИД Казахстана не отреагировал на запрос прокомментировать эту ситуацию.