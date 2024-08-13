У Зеленского назвали четыре цели наступления Украины на Курск

«Украина ведёт оборонительную войну, выдавливая российскую артиллерию на необходимое расстояние, чтобы её нельзя было использовать по гражданскому населению.

(Необходимо) перерезать логистические маршруты, которые позволяют России эффективно подвозить резервы по всей линии фронта.

(Следует) показать несостоятельность российского гражданского и военного руководства.

«Они не могут понять, что происходит, не способны на быстрые эффективные решения и своими действиями еще раз доказывают, что слабо управляют ситуацией», - добавил Подоляк, назвав четвертой целью перенос войны на территорию России.

«При входе в Курскую область мы увидели, насколько шокированы люди: они живут в другой реальности. Им кажется, что война уже идет чуть ли не на территории стран Европы, а у них никаких рисков нет. Сейчас они видят совершенно другую ситуацию. Конечно, все это будет иметь тяжелые социальные последствия для России», - отметил советник главы ОП.

Подоляк подчеркнул, что Украина не ставит перед собой цель оккупировать территорию Курской области, а ведет войну именно в рамках обороны и разрушает только военные объекты.

«Социальные объекты остаются под контролем российской федерации - для Украины они не представляют никакой ценности», - сказал он.