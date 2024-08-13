Антимонопольная служба заинтересовалась интернет-провайдерами

В последнее время в средствах массовой информации, на официальных интернет-страницах некоторых интернет-провайдеров, а также в социальных сетях распространяются новости о повышении минимальных тарифов на интернет-услуги, предоставляемые субъектами естественной монополии и рядом частных провайдеров, работающих на рынке широкополосного интернета. В связи с этим в Государственную службу антимонопольного и потребительского рынка при Министерстве экономики поступает множество обращений граждан.

В сообщении указано, что в результате изменений, планируемых интернет-провайдерами, текущий минимальный тариф на оптический интернет со скоростью 40 Мбит/с и ежемесячной оплатой 18 манатов будет заменен на тариф со скоростью 100 Мбит/с и ежемесячной оплатой 25 манатов.

В результате этого стоимость минимального тарифа на оптический интернет для потребителей значительно возрастет. Кроме того, было установлено, что возможности выбора для клиентов, которые хотят воспользоваться интернетом с более низкой скоростью (менее 100 Мбит/с), будут ограничены, и высокоскоростные интернет-пакеты будут предлагаться по высокой цене, без учета покупательной способности клиентов.

Предварительный анализ информации, содержащейся в СМИ, и многочисленных обращений граждан, поступивших в Государственную службу, показал, что новые тарифы на интернет-услуги были коллективно установлены субъектами естественной монополии и рядом частных провайдеров — основных участников данного рынка. Наблюдаются признаки того, что данный процесс осуществляется интернет-провайдерами, работающими на рынке, скоординированно, с применением согласованных действий или картельных соглашений.

Для справки: в настоящее время деятельность хозяйствующих субъектов регулируется Законом о конкуренции, который вступил в силу 1 июля этого года. В соответствии с требованиями закона, горизонтальные (картельные соглашения) и вертикальные соглашения, а также согласованные действия, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции, запрещены и недействительны с момента заключения. Кроме того, действия хозяйствующих субъектов, направленные на злоупотребление доминирующим положением на рынке с целью ограничения конкуренции, также запрещены законом.

В сообщении также отмечается, что, учитывая социальную, экономическую и стратегическую значимость рынка широкополосных интернет-услуг, Государственная служба начала расследование по выявлению признаков нарушения требований Закона о конкуренции на соответствующем рынке, в частности, по вопросам согласованных действий, горизонтальных и вертикальных соглашений, картельных рыночных отношений, применения монопольно высоких и низких цен, а также злоупотребления доминирующим положением с целью ограничения выбора клиентов.

«В связи с этим Государственная служба направила запросы участникам рынка, провела ряд встреч и запросила соответствующую информацию. В соответствии с результатами расследования будут приняты меры в рамках закона».