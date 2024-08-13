Некоторое время назад официальный представитель правительства Израиля Давид Менсер заявил, что даже в случае отказа ХАМАС его страна будет участвовать в переговорах по урегулированию ситуации в секторе Газа. Он заявил также, что официальный Тель-Авив надеется на успешное проведение этой встречи.

*** 19:16

Израиль пошлет делегацию на запланированные на 15 августа переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа вне зависимости от решения радикального движения ХАМАС о присутствии его представителей на консультациях. Об этом заявил официальный представитель Кабмина Израиля Давид Менсер.

«Израиль пошлет команду переговорщиков в четверг для обсуждения деталей реализации рамочного соглашения по Газе», - сказал он. На дополнительный вопрос о том, произойдет ли это даже в случае, если ХАМАС решит не посылать своих представителей на консультации, Менсер ответил: «Да, именно так». «Более того, мы настроены на то, чтобы эти переговоры были успешными. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы освободить заложников», - продолжил он, отметив, что «ХАМАС продолжает выдвигать дополнительные условия и отказывается заключать соглашение» по урегулированию ситуации в секторе Газа.

