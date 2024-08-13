Сырского назвали более эффективным, чем Залужный

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный, в отличие от нынешнего главнокомандующего Александра Сырского, был против переноса активных боевых действий на территорию России, заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

«Идея перехода границы возникла давно. Спецслужбы, командование и Сырский поддерживали операции на территории России. Но Залужный отказывался работать в этом направлении, несмотря на давление президента Владимира Зеленского», - рассказала Безуглая.

По ее словам, Залужный был сторонником линейных операций «в лоб», что «с переменным успехом было реализовано на Херсонщине, но провалилось в Запорожской области и благодаря чему мы провалили контрнаступление 2023 года».

«Сырский же настаивал на внезапности и поиске уязвимых мест на примере Харьковской операции. В рамках Харьковской операции изначально предлагалось пойти дальше. Но из-за наступления на Херсон Залужный отказался расходовать ресурсы. Все же Сырский добился вмешательства президента, и харьковское контрнаступление состоялось. Но дальше (ВСУ) не пошли».

По ее словам, после смены главнокомандующего Сырский стал планировать более серьезные мероприятия, чем вылазки РДК (на территорию России).

«По Курской области — было выбрано наиболее неожиданное направление и обеспечена информационная тишина. Сырский более эффективный главком, нежели Залужный», - сказала нардеп.