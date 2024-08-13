Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 19:23

Болезненная привычка причинять себе физический вред встречается в наше время нечасто и, как и прежде, называется «мазохизмом» по имени австрийского писателя Леопольда Захер-Мазоха. Понятно, что в реальной жизни склонность к самоистязанию не является принятой нормой, ее усиленно скрывают от окружающих, и лишь порой становятся известными детали жизни отдельных знаменитостей, в домах которых обнаруживают целые залежи предметов для мазохизма. В гоголевском «Ревизоре» фигурирует унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла - персонаж хоть и второстепенный, но, тем не менее, ставший в русской классической литературе бессмертным символом бытового мазохизма. И хотя в политике, в отличие от личной жизни, самоистязание явно не в почете, синдром унтер-офицерской вдовы, тем не менее, периодически встречается.

А теперь вопрос: много ли на вашей памяти государств и правительств, которые на протяжение десятилетий самозабвенно хлещут себя по спине и ногам, утверждая при этом, что именно так и надо поступать? Помните ли вы избирателей, которые после самобичеваний власти шли на избирательные участки голосовать именно за нее? Попробую конкретизировать свой вопрос: часто ли вы встречали правительства или политические партии, обвинявшие собственную страну в начале войны? Ну, представьте себе, что в 1995 году Азербайджан во всеуслышание заявляет, что на самом деле войну начала вовсе не Армения, а тогдашнее правительство Азербайджана? И за то, что это правительство спровоцировало армян на агрессивные действия и не смогло предотвратить начало полномасштабной войны, его нужно отдать под суд? Подозреваю, что любая власть в Баку, которая позволила бы себе не только сказать, но даже подумать такое, была бы в одночасье сметена разгневанной толпой, что было бы совершенно правильно. Поскольку война – это не место для партийных дискуссий. Война должна быть объединителем нации, ибо если речь идет о внешней агрессии, то агрессия эта касается всех без исключения. Поскольку враг воюет не с правительством, а с народом, он изгоняет из своих домов не чиновников, а рядовых граждан, а этнические чистки совершает в отношении всех, а не только в отношении сторонников того или иного правительства.

Война – это табу. Даже когда страна неправа, даже если война началась по ее инициативе, политическая элита не имеет права брать на себя вину за кровопролитие. Любая нация может до хрипоты спорить о политике, об экономике, о модели устройства государства, но о войне - никогда. Рассуждать во время войны о возможной неправоте своей страны – это государственная измена. А нация, которая спокойно на это смотрит и ничего не предпринимает – сборище позорных терпил. По счастью для цивилизации, таких стран очень мало. Но, к сожалению, в их числе фигурирует Грузия – моя страна, которая в последние годы бьет все рекорды абсурда. Такого глубокого и изощренного, что ее властям долгое время удавалось сохранять на международной арене вполне приличные позиции. Ибо западные партнеры Грузии были уверены, что оппозиция, описывая чудеса «Грузинской мечты», сильно преувеличивает... И в самом деле, как можно было поверить в то, что власти Грузии всерьез говорили ТАКОЕ. Еще до прихода к власти всю вину за начало войны 2008 года «Грузинская мечта» возлагала на правительство Михаила Саакашвили. Был ли это мазохизм в чистом виде или просто политика – сказать сложно. В то же время, утверждать, что обвинение это вызвано только политической конъюнктурой, может лишь тот, кто не знает, что представляет собой «Грузинская мечта».

Избиение своего государства исключительно ради того, чтобы вывалять в грязи власть предшественников, доставляет «Мечтателям» искреннее удовольствие. Даже несмотря на то, что это наносит огромный вред стране. Это, примерно, то же самое, что содержание Саакашвили под стражей, когда каждая минута, проведенная бывшим президентом страны за тюремной решеткой, это персональное удовольствие для власти и позор для Грузии. Любопытно, что общепринятый тезис о том, что войну начала Грузия, а не Россия, не зависит от политической конъюнктуры. С тех пор прошло 16 лет, и оценки мирового сообщества радикально изменились. Собственно, в 2008-2009 годах Европа и США, не желая обострять отношения с Россией, обвинили в начале войны и Тбилиси, и Москву. Доклад комиссии, которую возглавляла швейцарский политик Хайди Тальявини, стал апофеозом политкорректности, в соответствии с которой ответственность была в равной степени возложена на обе стороны. Если бы нечто подобное, к примеру, касалось Азербайджана, то эта страна стеной ополчилась бы на Хайди Тальявини, признав ее выводы грубым искажением действительности. А вот «Мечтатели» с радостью подхватили обвинение в адрес собственной страны, и стали чуть-ли не на каждом углу раскручивать нарратив о том, что администрация Саакашвили не сумела избежать конфликта и дала России повод для нападения. Могу с полной ответственностью утверждать, что любой грузин, поддерживающий данный тезис – это изменник, враг и сволочь, лишенная малейшего чувства собственного достоинства. Европейцы, которые исходят из собственных политических интересов, могут писать что угодно. Но гражданин Грузии должен знать ситуацию изнутри. И для этого ему не обязательно иметь диплом политолога…

Ну, а дальше пошли совсем уж мерзкие дела. Аннексия Крыма и война на Донбассе четко и однозначно продемонстрировали: если Россия решила воевать против вас, поскольку пришла к выводу, что дело того стоит, то вам уже не отвертеться. В такой ситуации «избежать» войны нет ни малейшей возможности – разве что поджать лапки и послушно лечь на спину. После событий в Украине тезис о равной ответственности Грузии и России за войну 2008 года был отодвинут далеко в сторону во всем мире. Но только не в «мечтательской» Грузии! Представьте себе дикую ситуацию, когда весь мир говорит вам: «Мы были неправы. Мы недостаточно остро отреагировали на агрессию России, а потом еще и обвинили вас». А вы в ответ: «Да бросьте! Вы были правы, поскольку войну на самом деле начали мы! А то, что вы сейчас считаете иначе – так это ошибка!..».