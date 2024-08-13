ИГИЛовцы хотели приехать в Турцию, но не тут то было
Турецкие пограничники задержали членов террористических организаций FETÖ и ИГИЛ, пытавшихся незаконно пересечь границу страны. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.
Согласно информации, пять человек были были задержаны при попытке незаконно пересечь границу из Турции в Грецию и из Сирии в Турцию.
Двое из задержанных оказались членами FETÖ, а один - ИГИЛ.
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