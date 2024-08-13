Эрдоган ждет перемен

Эрдоган, подводя итоги своего пребывания у власти и приведя цифры, отражающие развитие Турции под его руководством, заявил, что «те, кто устал, должны отойти в сторону».

«К 23-й годовщине (создания партии) мы выбрали очень осознанный лозунг: «Партия ПСР знаменует надежду, будущее и движение вперед». Мы уже стремимся формировать следующий век. Изменения происходят не только в экономике, но и в правах и свободах, культуре, социальной сфере, особенно в том, как молодёжь видит свою идентичность. Мы должны проводить соответствующую политику.

Немыслимо, чтобы партия упустила дух новой эпохи. Политическая деятельность ПСР как и вчера, так и сегодня, будет сосредоточена на Турции. Мы должны критически оценивать себя и устранять наши недостатки. Мы рассматриваем предстоящий съезд как основу всеобъемлющих изменений, которых ожидает от нас народ.

Ни один из моих товарищей, независимо от занимаемой должности, не может позволить себе быть самодовольным, запершись в кабинете. Те, кто занимается делами, разрушающими надежды, не смогут выдержать моральной ответственности. Мы не потерпим тех, кто разрушает надежды, и не будем щадить их. Продвигаясь вперёд, мы не позволим никому стать нам обузой. Те, кто устал, должны отойти в сторону», - заявил Эрдоган.