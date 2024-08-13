Отказавшийся воевать россиянин расстрелял сослуживцев

В Рыльском районе Курской области России военнослужащий российской армии очередью из автомата расстрелял троих сослуживцев, сообщают российские СМИ.

Сообщается, что военнослужащий был «отказником» (так называют тех, кто отказался от участия в войне). Его перебросили под Курск два дня назад и отправили в приграничную зону вместе с другими такими же отказниками.

Что стало причиной конфликта, не сообщается. Есть информация, что военнослужащий имел проблемы с психикой, именно по этой причине отказывался от участия в боевых действиях.