Харрис может стать «убийцей Украины»

Издание напоминает, что в феврале 2022 года Харрис и Зеленский имели напряженные стратегические разногласия на Мюнхенской конференции по безопасности относительно того, как удержать Россию от вовлечения Европы в новую холодную войну. Тогда Харрис отказала Зеленскому, когда тот попросил ввести превентивные санкции против России в надежде, что это остановит вторжение.

«По сути, Камала Харрис похожа на Джо Байдена – она либеральный интернационалист, поддерживающий глобальные коалиции, мощное НАТО и сильную Европу. Но в своем дипломатическом стиле они не могли бы быть более разными. Как ни странно, учитывая все внимание к физическим проблемам Байдена, он был гораздо более энергичным и уверенным, чем Харрис, в вопросе Украины. Она упустила несколько возможностей установить достойные отношения с Зеленским, и ее неопределенное отношение к кризису не сулит ничего хорошего, если она победит на президентских выборах», – говорит бывший помощник Байдена на условиях анонимности.

«Во время пресс-конференции в Польше, обсуждая беженцев, которые бежали из Украины через две недели после вторжения Путина, Харрис рассмеялась. Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель написала в X: «Это была бы трагедия, если бы эта женщина выиграла президентские выборы». Мендель быстро удалила свой пост и отказалась от своих слов, но мнение недоброжелательных наблюдателей о том, что Харрис не в своей тарелке в вопросах Украины, оказалось сложнее развеять», – пишет The Telegraph.

«В отличие от некоторых исторических высказываний Камалы Харрис по поводу Украины, если она победит на президентских выборах, ее отношения с Украиной и президентом Зеленским обещают быть совсем не простыми», – резюмирует издание.