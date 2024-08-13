Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 20:08

В недавнем интервью Илону Маску Дональд Трамп заявил, что если он проиграет выборы, то отправится жить в Венесуэлу. «Если что-то случится на этих выборах, то это будет ужасное шоу, и тогда мы в следующий раз встретимся в Венесуэле, которая будет более безопасным местом, чем наша страна, - сказал он Маску. - Ок, мы поедем туда и там встретимся, и поужинаем». К этому можно отнестись как к шутке, впрочем, не слишком смешной. Однако если позабывать о специфическом юморе Трампа и начать говорить серьезно, то следует признать, что глубокий кризис в Венесуэле стал серьезным испытанием для команды Байдена-Харрис. Тем более, что Трамп неустанно повторяет, что Николас Мадуро намеренно выпускает из тюрем убийц, а также пациентов психиатрических лечебниц и отправляет их в Америку. «Они (венесуэльские власти) избавились от 70 процентов преступников и больных, - говорил Трамп Маску. – И 50 процентов послали в Америку, а 30 процентов в другие страны».

Эксперты опровергают эти цифры. «У нас нет никаких свидетельств того, что правительство Венесуэлы опустошает тюрьмы и госпитали для психических больных и отправляет их в США или в какие–то другие страны», - уверяет Роберто Брисеньо-Леон, основатель Венесуэльской обсерватории по изучению насилия. Однако тема инфильтрации венесуэльских бандитов и психов в США является частью трамповского нарратива, и на него многие в Америке клюют. И для демократов дезавуировать эти измышления недостаточно. Белый дом должен показать, что он в состоянии содействовать мирному транзиту власти в Венесуэле. А с этим дела у администрации Байдена-Харрис совсем не ахти. После избирательного фарса в Венесуэле, в котором Мадуро присвоил себе победу, Вашингтон объявил, что кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес собрал значительно большее число голосов, чем Мадуро. Однако при этом администрация не объявила Гонсалеса победителем. Она вот уже две с половиной недели настаивает на публикации протоколов выборов, но от Мадуро этого не дождешься. Белый дом возлагает надежды на три латиноамериканские страны с левыми правительствами - Мексику, Колумбию и Бразилию, которые, по мнению американских властей, могут убедить Мадуро согласиться на мирный транзит власти. Но до сего времени эти страны не добились практически ничего. Они требуют лишь освобождения политических заключенным и тех, кто был арестован во время беспорядков после выборов - их более 2 тысяч человек. Но и на это Мадуро не идет. Он плотно окопался за штыками армии и спецслужб и, похоже, не настроен ни на какие компромиссы.

Неспособность Байдена-Харрис повлиять на ситуацию в Венесуэле стала очевидным минусом в избирательной кампании демократов. Этим активно пользуются их политические противники. «Стратегия администрации лишь укрепляет наркорежим Мадуро и его воров, - говорит сенатор-республиканец Марко Рубио. - Позором этой администрации Байдена-Харрис является нежелание признать победу на выборах Эдмундо Гонсалеса в то время, как режим усиливает репрессии против оппозиции». Однако многие эксперты, занимающиеся Латинской Америкой, оправдывают осторожную стратегию Белого дома, наблюдающего за развитием обстановки. «Мы что, хотим проводить в Венесуэле ту же провалившуюся политику по отношению к Кубе? - спрашивает Калеб МакКари, который работал в администрации Джорджа Буша-младшего. - Более шести десятилетий американских санкций против Кубы ни к чему не привели». С этим согласен и известный в США эксперт по Венесуэле, представляющий Atlantic Council Джеоф Рамси. «Санкции не являются некоей серебряной пулей, - говорит он. -Именно поэтому США больше склоняются к тому, чтобы между морковкой и палкой выбрать первое». Рамси утверждает, что ситуация внутри режима не однозначная, там существуют группы, которые получили дивиденды от предыдущего постепенного снятия санкций, кто хотел бы добиться реинтеграции Венесуэлы в мировое хозяйство и не намерен возвращаться во времена тотальной изоляции и экономического давления.