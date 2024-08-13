Российский олигарх требует 16 миллиардов от Люксембурга

Российско-израильский олигарх Михаил Фридман подал иск против властей Люксембурга на сумму 16 миллиардов долларов из-за замораживания его активов после внесения его в санкционный список Европейского Союза. Об этом сообщает Politico.

В исковых документах юристы Фридмана утверждают, что санкции ЕС против олигарха применили без надлежащей правовой процедуры, а его активы все еще заморожены, что препятствует ему управлять ими или получать выгоду от них.

Фридман требует от властей Люксембурга "компенсации, основанной на справедливой рыночной стоимости его инвестиций", которая, по словам его юристов, "по консервативным оценкам, составляет не менее 16 миллиардов долларов".

Иск ссылается на инвестиционное соглашение 1989 года между Люксембургом и бывшим Советским Союзом и утверждает, что Люксембург нарушил защиту, гарантированную ему как инвестору согласно условиям соглашения.