Дмитрий Рой, автор haqqin.az 20:54

Естественная убыль населения России с января по июнь 2024 года составила 321 518 человек. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то убывание россиян ускорилось на 18%. Россияне словно назло властям страны продолжают методично вымирать. Причем цинично игнорируя при этом распоряжения президента и правительства, сколько бы «национальных программ», указов и постановлений они не принимали. Дошло даже до того, что «движение чайлдфри» - о котором как о структуре никто и не слышал – объявили экстремистским. А врачам в женских консультациях в обязательном порядке вменили в обязанность отговаривать женщин от аборта.

На днях российский премьер Михаил Мишустин поручил Министерству экономического развития и Минфину до 1 ноября разработать план достижения национальных целей развития, которые в начале мая своим указом установил Владимир Путин. Среди которых - увеличить к 2030 году суммарный коэффициент рождаемости с 1,4 до 1,6. Озабоченность складывающейся ситуацией выразил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Мы живем в самой большой стране мира, а нас каждый год становится меньше. А справиться можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости. Он у нас сейчас находится на страшно низком уровне – 1,4. Это сравнимо с европейскими странами, с Японией и т.д. Но это катастрофически для будущего нации. Катастрофически мало». Но никакого отклика у российских семей и женщин детородного возраста эти призывы - «улучшить демографию, помочь стране» - больше похожие на заклинания, не вызывают. Все опросы социологов показывают, что желаемое число детей для российских семей максимум два, очень редко – три. Никакого запроса на 7-8 детей, о чем мечтают власти и православная церковь, у абсолютного большинства россиян и в помине нет.

При этом государство в лице действующей власти не способно внятно ответить на вопрос - а зачем ему семьи с 7-8 детьми как норма? И второй - что оно будет делать с такой прорвой народа, да еще и резко молодого? Сколько потребуется новых детских садов, средних школ, ВУЗов, и откуда возьмутся для молодежи рабочие места? И потом – какие масштабные проекты развития России требуют массового рождения детей? Ведь порядок именно такой: вначале проект, затем ресурсы на него, в том числе – и человеческие. Иначе это не работает. Кремль не предлагает иного проекта, кроме как войны за контроль над постсоветским пространством. А где вы встретите нормальных родителей, которые будущее своего ребенка видят в том, чтобы он сгорел в агрессивной войне? Поэтому то, что говорят российские власти по поводу демографии, больше похоже на бред, чем на высказывания государственных мужей. В прошлом месяце один строительный руководитель из Свердловской области призвал россиянок прицельно рожать электриков. Так как, по его мнению, электриков в стране не хватает. Как говорится, без комментариев…