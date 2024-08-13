Убывание россиян ускорилось на 18% вопросы на засыпку
Естественная убыль населения России с января по июнь 2024 года составила 321 518 человек. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то убывание россиян ускорилось на 18%.
Россияне словно назло властям страны продолжают методично вымирать. Причем цинично игнорируя при этом распоряжения президента и правительства, сколько бы «национальных программ», указов и постановлений они не принимали.
Дошло даже до того, что «движение чайлдфри» - о котором как о структуре никто и не слышал – объявили экстремистским. А врачам в женских консультациях в обязательном порядке вменили в обязанность отговаривать женщин от аборта.
На днях российский премьер Михаил Мишустин поручил Министерству экономического развития и Минфину до 1 ноября разработать план достижения национальных целей развития, которые в начале мая своим указом установил Владимир Путин. Среди которых - увеличить к 2030 году суммарный коэффициент рождаемости с 1,4 до 1,6.
Озабоченность складывающейся ситуацией выразил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Мы живем в самой большой стране мира, а нас каждый год становится меньше. А справиться можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости. Он у нас сейчас находится на страшно низком уровне – 1,4. Это сравнимо с европейскими странами, с Японией и т.д. Но это катастрофически для будущего нации. Катастрофически мало».
Но никакого отклика у российских семей и женщин детородного возраста эти призывы - «улучшить демографию, помочь стране» - больше похожие на заклинания, не вызывают. Все опросы социологов показывают, что желаемое число детей для российских семей максимум два, очень редко – три. Никакого запроса на 7-8 детей, о чем мечтают власти и православная церковь, у абсолютного большинства россиян и в помине нет.
При этом государство в лице действующей власти не способно внятно ответить на вопрос - а зачем ему семьи с 7-8 детьми как норма? И второй - что оно будет делать с такой прорвой народа, да еще и резко молодого? Сколько потребуется новых детских садов, средних школ, ВУЗов, и откуда возьмутся для молодежи рабочие места?
И потом – какие масштабные проекты развития России требуют массового рождения детей? Ведь порядок именно такой: вначале проект, затем ресурсы на него, в том числе – и человеческие. Иначе это не работает. Кремль не предлагает иного проекта, кроме как войны за контроль над постсоветским пространством. А где вы встретите нормальных родителей, которые будущее своего ребенка видят в том, чтобы он сгорел в агрессивной войне?
Поэтому то, что говорят российские власти по поводу демографии, больше похоже на бред, чем на высказывания государственных мужей. В прошлом месяце один строительный руководитель из Свердловской области призвал россиянок прицельно рожать электриков. Так как, по его мнению, электриков в стране не хватает. Как говорится, без комментариев…
Но это – вопрос большой политики. Предлагаю от высоких материй перейти к более приземленным. Как сказал недавно один умный человек: «Сбор ребенка в школу – лучшая прививка от рождаемости, которую получает каждая российская семья девять, а то и одиннадцать раз». Российское общество на предложение властей больше рожать, сформулировало четкий ответ: «А что мы будем нищету плодить?».
Шансы молодой семье купить квартиру в современной России стремятся к нулю. «Материнский капитал» даже не съедается, а сжирается инфляцией. Всевозможные «детские» пособия не покрывают затрат на содержание и воспитание ребенка – и так по всей России. Расходы бюджета на социальные нужды непрерывно сокращаются.
Таков разрыв между призывами властей «рожать» и суровой действительностью. Какие многодетные семьи – россиянам бы себя прокормить. Это тенденция, которая в ближайшей и среднесрочной перспективе вряд ли изменится. И российские власти ничего с этим поделать не могут. Да и не хотят, откровенно-то говоря. У них другие приоритеты, ничего общего с исправлением демографии не имеющие.