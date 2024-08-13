Ценные инсайды от Алаудинова
Президента Украины Владимира Зеленского «могут убить его хозяева». С таким заявлением выступил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов.
По словам Алаудинова, «убийство Зеленского может произойти в ближайшее время».
Алаудинов также заявил, что на территорию Курской области заходили порядка 12 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), среди которых «большое число иностранных наемников».