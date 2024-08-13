Пашинян начал чистки

Вчера, 13 августа, проспект Саят-Новы в Ереване был полностью парализован, поскольку премьер-министр Армении Никол Пашинян направлялся на заседание правления правящей партии «Гражданский договор». Об этом пишет армянская газета «Жоховурд».

«Наши источники передают, что в ГД уже начата чистка рядов, чтобы обеспечить победу на парламентских выборах 2026 года. Отметим, что заседания правления «Гражданского договора» не проводились уже несколько недель, поскольку Никол Пашинян находился в отпуске. Вчера правящая партия сообщила, что заседание состоялось, его провел председатель правления Никол Пашинян. В ходе заседания утверждена кандидатура Тиграна Макаряна на пост главы Совета территориальной организации Шенгавита. Правление «Гражданского договора» утвердило и кандидатуры Ованеса Абрамяна на должность главы Совета территориальной организации Абовяна и Севака Бадаляна на пост руководителя Совета территориальной организации Берда.

Согласно нашим источникам, Пашинян пытается обзавестись в областях, административных районах такими людьми, которые пользуются авторитетом и не сорвут поставленные перед ними задачи. Это еще одна причина, из-за которой глава правительства все время ездит по регионам, разным административным районам столицы. Согласно сведениям, в ближайшее время в разных местах вновь будут отстранены члены ГД, их заменят новыми», - отмечает издание.