Джейхун Наджафов, собкор 21:23

Владимир Путин подписал закон, согласно которому за неисполнение обязанностей по постановке на воинский учет гражданство Российской Федерации, приобретенное приезжими, будет аннулироваться. Отныне базовые законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации» дополняются нормой, согласно которой неисполнение лицом, приобретшим гражданство РФ, обязанности по первоначальной постановке на воинский учет, служит основанием для его прекращения. По сути, отмечают обозреватели, подписанный документ синхронизирует процессы получения российского паспорта и постановки на воинский учет.

И хотя закон, обязывающий иностранцев в обязательном порядке вставать на учет в военкоматы, существовал в России и раньше, выявлено значительное количество случаев, когда «новые граждане» игнорировали это требование. Теперь же, перед принесением присяги, органы внутренних дел будут направлять персональные данные каждого иностранца в реестр воинского учета. Отметим, что еще в середине июля сразу несколько российских телеканалов показали сюжет из отдела по вопросам миграции УВД Саранска, в котором 27-летний азербайджанец Роял Аббасов за отказ встать на воинский учет был не только лишен гражданства РФ, но и объявлен угрозой национальной безопасности и предупрежден о депортации из России вместе членами своей семьи. В репортаже сообщалось, что в Россию Аббасов приехал десять лет назад, а в 2019 году получил гражданство РФ. В беседе с редакцией haqqin.az Валентина Чупик, российская защитница прав мигрантов, пояснила, что, по ранее принятым изменениям в законодательство, МВД Российской Федерации обязано не только предоставлять в электронной форме сведения всем заинтересованным ведомствам, но и выкладывать их в открытый доступ для СМИ. Таким образом, получая гражданство и присягая на соблюдение российских законов, новоявленный гражданин РФ соглашается с тем, что за отказ встать на воинский учет он будет лишен гражданства России. Этот закон касается только иностранцев, принявших российское гражданство. Ибо тех, кто получил его от рождения, то есть, с шестнадцати лет, на учет в военкоматы ставят еще в школе.

«Отныне лишенный гражданства условный азербайджанец или киргиз, если только он не является обладателем голубых глаз и светлых волос, при первой же встрече с полицией будет препровожден на участок, где, в ожидании депортации, будет сидеть в «обезьяннике», - резюмирует Валентина Чупик. - Соответственно, и семья задержанного, получившая российские паспорта благодаря его гражданству, также будет депортирована. Или же при каждой встрече с полицией этому бедолаге придется «золотить ручку» правоохранителям. На самом же деле, этот закон вовсе не про лишение гражданства, а про поощрение коррупции. Закон за отказ становиться на воинский учет существовал всегда, так что в нем нет ничего нового, просто больше станет коррупции». Другой правозащитник, гражданский активист и блогер Александр Ким, рассказал в беседе с haqqin.az о формирующемся в РФ режиме расовой сегрегации. «Сейчас внутри российской правящей элиты происходит столкновение интересов различных фракций, - пояснил Ким. - К примеру, одни силы хотят, чтобы труд мигрантов использовался для улучшения экономической ситуации стране, а другие манипулируют вопросом мигрантов в своих политических целях. Уже несколько месяцев идет дезинформационная кампания о том, что среди мигрантов резко возрос уровень преступности. В результате, по всей России якобы с целью борьбы с миграционной преступностью создаются патрули - так называемые народные дружинники. В социальных сетях выложено видео, на котором «народные дружинники» раздают прохожим овощи с прилавка ларька приезжего торговца. Мигранта задержала и увезла полиция, а его товар по «рекомендации» «дружинников» вмиг расхватали прохожие. На самом деле никакого роста преступности среди мигрантов нет. Процент правонарушений среди приезжих остается таким же, каким был 5-10 лет назад, и он ощутимо ниже, чем среди коренных россиян. Так в чем же тогда дело? А в том, что население России сознательно страшат кровожадными мигрантами, чтобы отвлечь внимание россиян от высокой преступности среди солдат, вернувшихся с украинского фронта, и особенно среди бывших зэков. По нашим данным, по стране увеличилось число тяжелых преступлений, совершенных вернувшимися с войны военными, многие из которых – психически травмированные люди. Власти не могут публично признать, что отвоевавшие свое помилованные и мобилизованные зэки совершают большое число преступлений. О чем, кстати, еще в начале войны предупреждали российские правозащитники…».

*** Примечание haqqin.az: приводим для читателей лишь несколько имен российских военнослужащих, помилованных президентом РФ за участие в войне в Украине: Владислав Канюс. Убил студентку Веру Пехтелеву. Вадим Техов. Зарезал бывшую жену, когда находился под домашним арестом. После возвращения с войны фигурирует в качестве подозреваемого по делу о распространении наркотиков. Дмитрий С. Вместе с другим преступником зарезал двоих 85-летних ветеранов Великой Отечественной войны. Цырен-Доржи Цыренжапов. Задушил и расчленил тело девушки, голову которой нашли во дворе дети. После возвращения с войны стал подозреваемым в деле о еще одном убийстве. Владислав Коробенков. Вместе с братом вначале изнасиловали 19-летнюю девушку, а потом убили ее, нанеся жертве 60 ударов битой по голове. Вячеслав Самойлов. Убил сожительницу, расчленил ее ножовкой и спрятал фрагменты тела в разных местах. Дмитрий Зеленский. Задушил 27-летнюю девушку и пропустил ее тело через мясорубку. Иван Россомахин. Отбывал срок за убийство односельчанки. Вернувшись в родное село после войны в Украине, убил пенсионерку. Станислав Богданов. Нанес мужчине 40 ударов кочергой, после чего добил его гантелей. Евгений Дудров. Вместе с друзьями похитили школьника, требуя выкуп у родителей. Не получив денег, они задушили мальчика. Владимир Татаринцев. Вместе с братом изнасиловал и убил девушку, тело сожгли. Павел Захаров. Убил мать своей девушки. Это была его третья отсидка. Дмитрий Фурсов и Станислав Белоусов. Убили женщину, которая хотела продать им автомобиль. Артем Бучин. Изнасиловал и убил 23-летнюю девушку. *** По словам Александра Кима, вокруг мигрантов сегодня нагнетается настоящая истерия, их называют главной причиной роста криминогенной обстановки в России.