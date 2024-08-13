Дамоклов меч над азербайджанскими мигрантами в России главная тема
Владимир Путин подписал закон, согласно которому за неисполнение обязанностей по постановке на воинский учет гражданство Российской Федерации, приобретенное приезжими, будет аннулироваться.
Отныне базовые законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации» дополняются нормой, согласно которой неисполнение лицом, приобретшим гражданство РФ, обязанности по первоначальной постановке на воинский учет, служит основанием для его прекращения.
По сути, отмечают обозреватели, подписанный документ синхронизирует процессы получения российского паспорта и постановки на воинский учет.
И хотя закон, обязывающий иностранцев в обязательном порядке вставать на учет в военкоматы, существовал в России и раньше, выявлено значительное количество случаев, когда «новые граждане» игнорировали это требование. Теперь же, перед принесением присяги, органы внутренних дел будут направлять персональные данные каждого иностранца в реестр воинского учета.
Отметим, что еще в середине июля сразу несколько российских телеканалов показали сюжет из отдела по вопросам миграции УВД Саранска, в котором 27-летний азербайджанец Роял Аббасов за отказ встать на воинский учет был не только лишен гражданства РФ, но и объявлен угрозой национальной безопасности и предупрежден о депортации из России вместе членами своей семьи. В репортаже сообщалось, что в Россию Аббасов приехал десять лет назад, а в 2019 году получил гражданство РФ.
В беседе с редакцией haqqin.az Валентина Чупик, российская защитница прав мигрантов, пояснила, что, по ранее принятым изменениям в законодательство, МВД Российской Федерации обязано не только предоставлять в электронной форме сведения всем заинтересованным ведомствам, но и выкладывать их в открытый доступ для СМИ. Таким образом, получая гражданство и присягая на соблюдение российских законов, новоявленный гражданин РФ соглашается с тем, что за отказ встать на воинский учет он будет лишен гражданства России. Этот закон касается только иностранцев, принявших российское гражданство. Ибо тех, кто получил его от рождения, то есть, с шестнадцати лет, на учет в военкоматы ставят еще в школе.
«Отныне лишенный гражданства условный азербайджанец или киргиз, если только он не является обладателем голубых глаз и светлых волос, при первой же встрече с полицией будет препровожден на участок, где, в ожидании депортации, будет сидеть в «обезьяннике», - резюмирует Валентина Чупик. - Соответственно, и семья задержанного, получившая российские паспорта благодаря его гражданству, также будет депортирована. Или же при каждой встрече с полицией этому бедолаге придется «золотить ручку» правоохранителям. На самом же деле, этот закон вовсе не про лишение гражданства, а про поощрение коррупции. Закон за отказ становиться на воинский учет существовал всегда, так что в нем нет ничего нового, просто больше станет коррупции».
Другой правозащитник, гражданский активист и блогер Александр Ким, рассказал в беседе с haqqin.az о формирующемся в РФ режиме расовой сегрегации.
«Сейчас внутри российской правящей элиты происходит столкновение интересов различных фракций, - пояснил Ким. - К примеру, одни силы хотят, чтобы труд мигрантов использовался для улучшения экономической ситуации стране, а другие манипулируют вопросом мигрантов в своих политических целях. Уже несколько месяцев идет дезинформационная кампания о том, что среди мигрантов резко возрос уровень преступности. В результате, по всей России якобы с целью борьбы с миграционной преступностью создаются патрули - так называемые народные дружинники. В социальных сетях выложено видео, на котором «народные дружинники» раздают прохожим овощи с прилавка ларька приезжего торговца. Мигранта задержала и увезла полиция, а его товар по «рекомендации» «дружинников» вмиг расхватали прохожие. На самом деле никакого роста преступности среди мигрантов нет. Процент правонарушений среди приезжих остается таким же, каким был 5-10 лет назад, и он ощутимо ниже, чем среди коренных россиян. Так в чем же тогда дело? А в том, что население России сознательно страшат кровожадными мигрантами, чтобы отвлечь внимание россиян от высокой преступности среди солдат, вернувшихся с украинского фронта, и особенно среди бывших зэков. По нашим данным, по стране увеличилось число тяжелых преступлений, совершенных вернувшимися с войны военными, многие из которых – психически травмированные люди. Власти не могут публично признать, что отвоевавшие свое помилованные и мобилизованные зэки совершают большое число преступлений. О чем, кстати, еще в начале войны предупреждали российские правозащитники…».
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Примечание haqqin.az: приводим для читателей лишь несколько имен российских военнослужащих, помилованных президентом РФ за участие в войне в Украине:
Владислав Канюс. Убил студентку Веру Пехтелеву.
Вадим Техов. Зарезал бывшую жену, когда находился под домашним арестом. После возвращения с войны фигурирует в качестве подозреваемого по делу о распространении наркотиков.
Дмитрий С. Вместе с другим преступником зарезал двоих 85-летних ветеранов Великой Отечественной войны.
Цырен-Доржи Цыренжапов. Задушил и расчленил тело девушки, голову которой нашли во дворе дети. После возвращения с войны стал подозреваемым в деле о еще одном убийстве.
Владислав Коробенков. Вместе с братом вначале изнасиловали 19-летнюю девушку, а потом убили ее, нанеся жертве 60 ударов битой по голове.
Вячеслав Самойлов. Убил сожительницу, расчленил ее ножовкой и спрятал фрагменты тела в разных местах.
Дмитрий Зеленский. Задушил 27-летнюю девушку и пропустил ее тело через мясорубку.
Иван Россомахин. Отбывал срок за убийство односельчанки. Вернувшись в родное село после войны в Украине, убил пенсионерку.
Станислав Богданов. Нанес мужчине 40 ударов кочергой, после чего добил его гантелей.
Евгений Дудров. Вместе с друзьями похитили школьника, требуя выкуп у родителей. Не получив денег, они задушили мальчика.
Владимир Татаринцев. Вместе с братом изнасиловал и убил девушку, тело сожгли.
Павел Захаров. Убил мать своей девушки. Это была его третья отсидка.
Дмитрий Фурсов и Станислав Белоусов. Убили женщину, которая хотела продать им автомобиль.
Артем Бучин. Изнасиловал и убил 23-летнюю девушку.
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По словам Александра Кима, вокруг мигрантов сегодня нагнетается настоящая истерия, их называют главной причиной роста криминогенной обстановки в России.
«Очевидно, что на мигрантов хотят перевести недовольство россиян, вызванное сложной социально-экономической ситуацией в стране, - говорит правозащитник. - Если в прошлом во всех бедах России были виноваты евреи, то сейчас эта сомнительная роль отведена мигрантам. В той или иной степени антимигрантская риторика присуща российской власти. А сегодня эта политика уже открыто проводится государством, перенаправляющим общественное недовольство в сторону мигрантов. На фоне пропагандистской накачки полиция и дружинники проводят в крупных городах РФ рейды по торговым точкам, районам проживания мигрантов и т.д. Сегодня в российском обществе, никогда особо не отличавшимся толерантностью, государство открыто поощряет ксенофобию и шовинизм. Некоторые законодательные инициативы указывают, что в стране устанавливается некое подобие апартеида. К примеру, в Госдуму было внесено предложение обязать мигрантов, получивших гражданство, служить в армии не год, как все россияне, а два года. Предложение не было принято, но нет гарантий, что это не произойдет в будущем. Скорее всего, будет изменен статус людей, натурализовавшихся не по рождению. А изменение статуса натурализованных мигрантов сделает их в РФ людьми второго сорта».
Комментируя закон о лишении гражданства, Александр Ким отметил, что тех, кто откажется в течении ближайших двух недель встать на воинский учет, правоохранительные органы будут массово задерживать и принуждать соглашаться на мобилизацию методами психологического давления и шантажа. По словам правозащитника, в Кремле не заинтересованы в массовой депортации, а хотят лишь принудить мигрантов, получивших гражданство РФ, отправиться на войну в Украину.
«По некоторым данным, - говорит он, - решение о ликвидации гражданства за отказ от несения воинской службы было принято в преддверии введения в стране военного положения и объявления всеобщей мобилизации, - говорит Ким. - Ранее была отменена отсрочка от мобилизации для отцов трех детей. А с ноября 2024 года будет введен электронный реестр военнообязанных, после чего никто уже не сможет отклониться от службы в армии. Поэтому я призываю мигрантов поскорее покинуть страну, а тех, кто собирается приехать в РФ, отказаться от этой затеи».
По словам Александра Кима, Путину сейчас нужны мигранты в качестве солдат для мясных штурмов, нежели для работы.
«Власти стараются отправить на убой в Восточную Украину мигрантов из центральной Азии и Кавказа, - говорит правозащитник. - Дело в том, что сейчас в России проблема с набором молодежи. Те, кто потенциально подходил по всем критериям, уже уехали из России. Что же касается молодежи, которая теоретически может быть призвана в армию и мобилизована на войну в Украине, то это, как правило, молодые люди, выросшие в разведенных семьях на попечении бабушек и матерей-одиночек. Эти бабушки и мамы, возможно, не очень здоровы, но они достаточно активны. И если на войне убьют их единственного ребенка, то даже полностью зомбированные путинской пропагандой, они будут крайне недовольны. И поскольку одинокие российские мамы и бабушки являются основным электоратом путинской власти, Кремль вряд ли пойдет на призыв детей из их семей. Именно поэтому идет активный прессинг мигрантов, чтобы бросить их вместе с представителями национальных меньшинств в мясорубку войны. Мне пока непонятно, что будет с национальной экономикой, если отправят на войну людей, делающих в стране всю черную работу. Вероятно, под миф о росте преступлений среди мигрантов будут массово штамповать уголовные дела и заполнять тюрьмы, значительно опустевшие после того, как большая часть зеков отправилась по призыву Пригожина воевать в Украине. Можно предположить, что какая-то часть мигрантов останется вкалывать в качестве подневольных рабов, как это было при СССР, когда зеки строили метро, рыли каналы, возводили высотки, прокладывали железные дороги... Какое-то время за счет принудительного труда власти удастся удерживать на плаву экономику России. Но в век интернета такие игры долго продолжаться не могут».