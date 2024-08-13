Галстанян о катастрофе для Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не хочет уходить потому, что «стремится к деньгам и власти», заявил лидер протестного движения в Армении Баграт Галстанян.

«Постепенно будет реализовано то, что запланировали. Власти должны уйти в отставку как можно скорее. Он не хочет уходить, потому что он человек, который стремится к деньгам и власти. Каждый день существования антихриста и его агентов у власти – это катастрофа как в правовом, так и в политическом, духовном и моральном смысле», – сказал Галстанян.