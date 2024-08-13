ХАМАС и «Хезболла» в гневе: «Вы же обещали!»

ХАМАС и "Хезболла" возмутило нежелание Ирана атаковать Израиль, дело дошло до криков. Об этом сообщает кувейтское издание "Аль-Джарида".

Сообщается, что поступают свидетельства о нарастающем напряжении между Ираном и его сателлитами по вопросу об ответе на ликвидацию главаря ХАМАС Исмаила Хании и главы боевого крыла "Хезболла" Фуада Шукра.

Согласно публикации, 11 августа в Иране состоялась встреча, в которой участвовали представители Корпуса стражей исламской революции, "Хезболлы", ХАМАС, "Исламского джихада", хуситов и иракских шиитских боевиков.

Представители КСИР призвали воздержаться от ударов по Израилю по меньшей мере до окончания очередного раунда переговоров между Израилем и ХАМАС. Группировки же потребовали без промедления нанести по "сионистам" мощные удары со всех направлений. Иранцы назвали это авантюрой, служащей интересам Израиля.

"Хезболла" высказалась, что сдерживать удар больше нельзя, и что боевики на местах могут взять дела в свои руки. Спор перерос в ругань, и делегаты группировок в ярости покинули совещание.