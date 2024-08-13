Украинские солдаты рассказали, как вторглись в Россию

Корреспондент BBC в Сумской области Украины, граничащей с Курской областью России, куда недавно назад вошли украинские войска, побеседовал с бойцами ВСУ с целью выяснить их настроения и мнение по поводу дерзкой операции Киева на российской территории.

«Украинский солдат с позывным «Томаш» только что вернулся с трансграничной операции вместе со своим товарищем «Аккордом».

«Это было круто», - без каких-либо эмоций описывает он военные успехи украинской операции.

Их подразделение операторов БПЛА готовилось к наступлению в течение двух дней.

«У нас был приказ прибыть сюда, но мы не знали, что именно это значит, — признается Томаш. — Мы заблаговременно подавили все вражеские средства связи и наблюдения, то есть заранее подготовили коридор для входа».

Крепкого вида украинские бойцы толпятся вокруг боевых машин. Большинство вежливо отказываются от беседы с журналистом. Некоторые выглядят изможденными.

BBC удалось пообщаться в мессенджере с одним из солдат, который находится на российской территории.

По его словам, потребовались месяцы планирования для того, чтобы побудить Москву вывести подразделения с других участков фронта в Украине и перебросить их в Курскую область.

«Сработал элемент неожиданности, — говорит он. — Мы вошли очень легко, практически без сопротивления. В ночь на 6 августа границу пересекли первые группы, и было несколько направлений».

«Почти сразу мы вышли на западную окраину Суджи», — добавляет он.