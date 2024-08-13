Украинские солдаты рассказали, как вторглись в Россию
Корреспондент BBC в Сумской области Украины, граничащей с Курской областью России, куда недавно назад вошли украинские войска, побеседовал с бойцами ВСУ с целью выяснить их настроения и мнение по поводу дерзкой операции Киева на российской территории.
«Украинский солдат с позывным «Томаш» только что вернулся с трансграничной операции вместе со своим товарищем «Аккордом».
«Это было круто», - без каких-либо эмоций описывает он военные успехи украинской операции.
Их подразделение операторов БПЛА готовилось к наступлению в течение двух дней.
«У нас был приказ прибыть сюда, но мы не знали, что именно это значит, — признается Томаш. — Мы заблаговременно подавили все вражеские средства связи и наблюдения, то есть заранее подготовили коридор для входа».
Крепкого вида украинские бойцы толпятся вокруг боевых машин. Большинство вежливо отказываются от беседы с журналистом. Некоторые выглядят изможденными.
BBC удалось пообщаться в мессенджере с одним из солдат, который находится на российской территории.
По его словам, потребовались месяцы планирования для того, чтобы побудить Москву вывести подразделения с других участков фронта в Украине и перебросить их в Курскую область.
«Сработал элемент неожиданности, — говорит он. — Мы вошли очень легко, практически без сопротивления. В ночь на 6 августа границу пересекли первые группы, и было несколько направлений».
«Почти сразу мы вышли на западную окраину Суджи», — добавляет он.
Десятки тысяч людей эвакуируются по обе стороны границы, поскольку авиаудары усиливаются, а боевые действия приближаются.
«Российские гражданские не сопротивляются, мы их не трогаем, — объясняет украинский солдат. — Но они относятся к нам либо резко негативно, либо вообще никак».
«Обманывают по поводу передвижений и дислокации российских войск», — добавляет он.
Солдаты, с которыми мы общались, подтверждают, что россияне действительно перебросили войска с восточной линии фронта, включая харьковское, покровское и торецкое направления.
Но говорить о замедлении российского наступления не приходится.
Михаил и его друг Валера проезжают мимо нас на своих оранжевых «жигулях» в селе Стецьковка Сумской области.
«Я хочу, чтобы они (Курск) взяли, и взяли вот так! — говорит Миша, жестикулируя и скручивая руками воздух. — Чтобы забрали всё, даже Москву!».
«Россия напала первой, не мы, — говорит Валера через опущенное стекло автомобиля. — Наши теперь дали ответ, показали, что мы тоже способны. Если бы нашим дали разрешение раньше, они уже давно взяли бы!».
До прошлой недели в этом районе опасались российского наступления на севере Украины. Если украинское вторжение провалится, эти опасения могут быстро оправдаться.
Российская армия демонстрирует значительное преимущество по численности военнослужащих и военному обеспечению.
«Чтобы долго удерживать территорию, нужны две вещи: больше городов вроде Суджи под нашим контролем и резервы, — пишет нам украинский военнослужащий с территории противника. — Наш фронт уже трещит по швам, и непонятно, где мы их возьмем».