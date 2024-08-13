Эрдоган предложил сделать так, чтобы не было новых войн

Необходимо кардинально изменить структуру Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в открытом письме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Эрдоган отметил, что именно этого ожидает весь мир: «Прежде чем войны охватят нас еще больше, пострадает больше людей и обществ, прольется больше невинной крови, необходимо радикально изменить структуру Совета Безопасности ООН, которая далека от выполнения своей задачи по обеспечению глобального мира и безопасности».

По его словам, Турция будет продолжать быть рядом со всеми сторонами, которые искренне работают над созданием справедливой международной системы и реформированием Совета Безопасности ООН в соответствии с сегодняшними условиями.

