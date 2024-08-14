Грузины идут за «Мечтой»

Более половины населения Грузии готовы проголосовать за правящую партию на октябрьских парламентских выборах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного организацией GORBI по заказу телеканала "Имеди" за 2,5 месяца до выборов.

Респонденты заявили, что 59,3% проголосуют на выборах за партии "Грузинская мечта" и "Народная власть".

13,1% опрошенных поддержали крупнейшую оппозиционную коалицию "Единого национального движения" и "Стратегии Агмашенебели", 5,8% - коалицию партий "Лело", "Ана Долидзе - за народ" и "Площадь Свободы", 5,5% - за союз "Ахали", "Гирчи - больше свободы" и "Дроа", 4,8% - партию "За Грузию" бывшего премьер-министра Георгия Гахарии, 3% - за коалицию "Альянс патриотов Грузии" и "Альт-инфо", которая выступает за установление отношений с Россией и т.д.

Опрос проводился методом личного интервью в разных регионах Грузии с 24 июля по 4 августа при участии 1700 респондентов.