Президент США Джо Байден на встрече с блогерами в Белом доме заявил, что ищет работу после того, как отказался баллотироваться на новый срок.

«Все хотят идти в ваш бизнес, а не в какой-то другой. Как вы считаете, куда я пойду, когда окажусь на пенсии? У меня есть связи! Поэтому я вас позвал в Белый дом: я ищу работу».

Белый дом принял 100 создателей цифрового контента, в частности, для обсуждения монетизации, искусственного интеллекта и влияния соцсетей на психическое здоровье.