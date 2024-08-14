Американский генерал: «Путин не применит ядерное оружие» видео

Наступление ВСУ в Курской области России показало, что пресловутых «красных линий» не существует, заявил в интервью Deutsche Welle бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

«Это опровергает страх, что президент России Владимир Путин пойдет на эскалацию и применит ядерное оружие. Cамое худшее, что он сделал - обстрелял ракетами очередной супермаркет в Украине. Мы сдерживали себя слишком долго», - сказал Ходжес.