Американский генерал: «Путин не применит ядерное оружие» видео
Наступление ВСУ в Курской области России показало, что пресловутых «красных линий» не существует, заявил в интервью Deutsche Welle бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.
«Это опровергает страх, что президент России Владимир Путин пойдет на эскалацию и применит ядерное оружие. Cамое худшее, что он сделал - обстрелял ракетами очередной супермаркет в Украине. Мы сдерживали себя слишком долго», - сказал Ходжес.
August 14, 2024
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