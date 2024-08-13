Российские войска вечером в среду нанесли ракетный удар по Одессе, сообщают местные власти. По данным главы областной военной администрации Олега Кипера, целью стала припортовая гражданская инфраструктура.

«Вечером враг атаковал Одессу баллистической ракетой. Один человек, водитель зерновоза, получил ранения. Сейчас пострадавший госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести», — написал Кипер в своем телеграм-канале.

По его словам, ранения также получила 39-летняя сотрудница порта.

Как сообщает местная прокуратура, удар был нанесен около 19:30 по местному времени. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе запуска ракет с территории Крыма.