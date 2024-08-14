Украинцы опубликовали момент удара по Поддубному ВИДЕО
Вооруженные силы Украины опубликовали видео, снятое с БПЛА, который нанес удар по автомобилю российского военкора Евгения Поддубного.
7 августа Евгений Поддубный получил ранения при атаке дрона. У него диагностировали тяжелый ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета. Позже Поддубный пришел в себя, заявив, что «у него контузия и он ничего не помнит».
August 14, 2024
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!