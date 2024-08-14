Израиль оставляет за собой право атаковать ХАМАС

Армия обороны Израиля может продолжить атаковать движение ХАМАС в секторе Газа у границы с Египтом, даже если по условиям возможной сделки о перемирии израильские войска отойдут из этой зоны, заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

"Если решат, что мы остаемся в Филадельфийском коридоре, мы знаем, как крепко удерживать свои позиции. Если решат, что мы должны лишь следить за зоной и проводить при необходимости здесь рейды, мы знаем, как это делать", - приводит The Times of Israel слова Халеви при посещении войск, охраняющих приграничную полосу сектора Газа и Египта.

Он отметил важность контроля над Филадельфийским коридором, который, по данным Израиля, ХАМАС использует для контрабанды оружия в Газу.