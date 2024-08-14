ВОЗ бьет тревогу: Миру грозит новая пандемия

"Сегодня комитет по чрезвычайным ситуациям собрался и сообщил мне, что, по его мнению, происходящее является чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Я принял этот совет", - заявил Гебрейесус.

Он уточнил, что в 2024 году количество зарегистрированных случаев заболевания вдвое превысило прошлогодние показатели и достигло 14 тыс. случаев.

Ранее сообщалось, что в Африке ввели режим ЧС в области здравоохранения из-за оспы обезьян. Туда привезут 200 тыс. вакцин от болезни. Согласно последним данным, наибольшее число случаев заражения выявили в Нигерии (756) и ДКР (319 - 208 смертей).