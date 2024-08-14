Отдел информации 01:48

Восьмой день продолжается наступательная операция армии Украины в Курской области. Как и ожидалось, из-за мобилизации дополнительных российских сил бои приняли более ожесточенный характер. Подразделения ВСУ продолжают наступать и ежедневно берут под контроль все новые населенные пункты. Наступление ведется одновременно по нескольким направлениям. Их цель — расширить плацдарм, созданный в Курской области как в глубину, так и в ширину. По последним данным, под селом Камышное армейская группировка россиян попала в «котел» после того, как подразделения ВСУ обошли ее, ударив в тыл и замкнув кольцо окружения к югу от Суджи.

Передовые подразделения ВСУ обошли также российские войска у Крупца и ударили по ним в тыл на западной окраине Камышного. После чего украинские войска дистанционно заминировали этот район, чтобы перекрыть путь подхода к Судже. Об этом пишет военный аналитик и OSINT-обозреватель Schizointel. Согласно поступающей информации, ВСУ использовали для обходного маневра дорогу Колмаков - Белица. В результате высока вероятность того, что вскоре отрезанные российские силы окажутся в полноценном «котле», который замкнут подразделения армии Украины. Обозреватель Shizointel опубликовал карту района боевых действий. «Короче говоря, если русские не отступят или не смогут отразить атаку, мы увидим еще одну партию русских военнопленных», — отмечается в его сообщении.

В свою очередь, российские каналы передают информацию о том, что на западной окраине Камышного идут бои, которые пока не подтверждены визуально. Похоже, что ВСУ удалось надежно обойти или взять под контроль населенные пункты Борки и Спальное, в то время как бои идут в Крупце или около него. Также, по последним данным, предоставленным российским военным экспертом-пропагандистом Юрием Подолякой, обстановка на южном участке Курского направления остается крайне напряженной и динамичной. ВСУ продолжают активное наступление, при этом тактика украинской армии претерпевает изменения - если раньше украинцы полагались на быстрые и неожиданные атаки с использованием бронегрупп, то теперь их стратегия смещается в сторону укрепления позиций и создания плацдармов для дальнейшего продвижения. Основной целью ВСУ на этом участке фронта, судя по всему, является закрепление в ключевых населенных пунктах для подготовки к дальнейшему наступлению на Гирьи и Белицу. Последний из этих пунктов особенно важен, так как здесь расположен стратегически важный мост через реку Псёл, который может стать важной транспортной артерией для украинских войск. Подоляка сообщает, что украинские силы сумели закрепиться в селе Черкасская Конопелька, что позволило им выровнять линию фронта и подготовить почву для следующего удара.