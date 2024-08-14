Руслан Баширли, спецкор, Анкара 02:02

В кризисную ситуацию, вызванную обострением между Сомали и Эфиопией, которое нарушило хрупкий баланс сил в регионе Африканского Рога, вмешалась Турция. После энергичных дипломатических мер, предпринятых под непосредственным началом президента Реджепа Тайипа Эрдогана, представители Аддис-Абебы и Могадишо встретились в Анкаре. Следует отметить, что за последние годы Турция существенно усилила свое влияние на Африканском континенте и теперь берется за окончательное урегулирование многовекового территориального конфликта между Эфиопией и Сомали. Все началось в мае этого года, когда премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али обратился к президенту Эрдогану и попросил поддержку в разрешении споров с Сомали.

После аналогичной просьбы, поступившей от лидера Сомали, глава МИД Турции Хакан Фидан, следуя указаниям Эрдогана «решить проблему», собрал 1 июля в Анкаре министра иностранных дел Эфиопии Тая Атске Селассие и его сомалийского коллегу Ахмеда Муалима Фиги. В ходе встречи стороны выразили намерение разрешить конфликт мирным путем и договорились о повторной встрече в Анкаре 2 сентября, которая впоследствии была перенесена на более ранний срок - 12 августа. Хотя основной целью эфиопо-сомалийских переговоров является достижения компромисса с учетом нужд, опасений и подходов обеих стран, стало известно, что, начиная с 1 июля, Турция продолжала интенсивные контакты с другими странами региона, запрашивая их поддержку в этом процессе.

На прошлой неделе президент Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом Али, в ходе которого обсуждались двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы. Отметив, что турецко-эфиопские связи укрепляются с каждым днем, а Анкара продолжает прилагать максимум усилий для снятия напряженности на треке Аддис-Абеба-Могадишо, президент Эрдоган положительно оценил действия Эфиопии, признавшей суверенитет и территориальную целостность Сомали. Аналогичной повестке был посвящен состоявшийся позднее телефонный разговор президента Турции с президентом Сомали Хасаном Шейхом Махмудом, в котором были затронуты также региональные и глобальные процессы. В чем природа конфликта между Эфиопией и Сомали?

Сразу отметим, что территориальные претензии Эфиопии к Сомали не являются чем-то новым. Главная проблема - в стремлении Аддис-Абебы получить выход к «теплым морям». То есть, к Красному морю и Индийскому океану, который пролегает через земли Сомали. И именно этот фактор столетиями создает серьезные проблемы между двумя соседними странами. В то же время, Эфиопия опасается вероятности вооруженного конфликта с Сомали, который, благодаря экономическим и политическим связям с Турцией, вышел в последние годы из экономического тупика. Чему способствовало согласие непризнанной Республики Сомалиленд войти на условиях федерального статуса в состав Сомали, что также вызывало беспокойство у Эфиопии. В этой ситуации Турция, наладившая прочные связи с Сомали, а также продавшая армии Эфиопии свои БПЛА «Байрактар», стала именно тем беспристрастным посредником, о котором мечтали обе конфликтующие стороны. Турция в центре миротворческой миссии В последние годы Анкара проводит новую внешнюю политику, став, по сути, лидером миротворческих усилий. Несмотря на членство в НАТО и неприятие агрессивной политики Москвы, Анкара уже в начале украино-российской войны смогла усадить стороны за стол переговоров, чтобы они смогли заключить соглашение о прекращении огня. И хотя тогда посреднические усилия Турции не увенчались успехом, Анкара смогла закрепить за собой роль посредника не только для Москвы и Киева, но и для западных столиц. Турция также стала единственной страной НАТО, которая время от времени ведет переговоры как с Украиной, так и с Россией. Именно поэтому в 2023 году, то есть, в разгар российско-украинской войны, Анкара смогла обеспечить подписание соглашения о создании «зернового коридора» между Москвой и Киевом. Посредническая миссия Турции была отмечена телефонными звонками и письмами благодарности от президента США и лидеров стран Европейского Союза.