Украина громит Донецк
Украинские войска за прошедшие сутки 26 раз обстреляли территорию сепаратистской ДНР, выпустив 85 боеприпасов, говорится в сообщении российской стороны.
"Двадцать шесть вооруженных атак Украины зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Одиннадцать обстрелов - на Донецком направлении. Пятнадцать обстрелов - на Горловском направлении. Всего выпущено 85 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении.
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