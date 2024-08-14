Посол США о превосходстве турецкой разведки

«Если удастся найти решение проблемы с С-400, то можно будет обсудить возвращение Турции в программу F -35» , — заявил посол США в Анкаре Джефф Флейк. Американский дипломат отметил также, что президент США Байден позвонил президенту Эрдогану, чтобы выразить ему благодарность за участие Турции в обмене пленными с Россией.

«Это был очень сложный обмен, но турецкая бюрократия продемонстрировала высокий профессионализм, - отметил Флейк. - Разведка MIT проделала отличную работу, сумев сохранить операцию в секрете, что было крайне непросто. Было множество признаков, каждый из которых в любой момент мог в корне изменить ситуацию. Не уверен, что другая страна справилась бы с этой задачей столь же ответственно и четко, как Турция. Это была действительно профессиональная работа», — подчеркнул Флейк.

Отметив, что Турция является второй по значимости страной в НАТО, многократно доказывая это на протяжение последних лет, Джефф Флейк назвал «историческим шагом» применение Анкарой уже на пятый день войны в Украине Конвенции Монтрё и выразил удовлетворение тем, что Турция способствовала вступлению в НАТО Швеции и Финляндии.

Посол США также подчеркнул важность принятия американским Конгрессом закона, разрешающего продажу Турции серийных многоцелевых истребителей F-16 версии Block 70/72.

«Блок 70/72 — это наиболее сложные модели, которые продаются только ближайшим союзникам США по НАТО, - подчеркнул посол Флейк. - Были опасения, что этот процесс может застопориться, но он успешно продвигается, и это радует. Конечно, мы сосредоточили внимание на F-16, но всегда выражали желание, чтобы Турция вновь получила возможность закупать F-35. Решение о возвращении Турции в консорциум F-35 зависит не только от США, но и от других членов консорциума. Однако прежде необходимо найти решение проблемы с российскими ЗРК С-400. Надеемся, что по этому вопросу состоятся серьезные переговоры».