Посол открытым текстом: «Турция делает то, что не могут США»

«Я понимаю, что Турция не стремится извлечь выгоду из возможного конфликта между Израилем и Ираном, - отметил Джефф Флейк. – Считаю, что встреча с Аббасом в Анкаре была важным событием. Мы полностью поддерживаем развитие отношений с Республикой Палестина, так как они будут иметь большое значение в будущем».

Посол США в Турции Джефф Флейк высоко оценил визит в Анкару председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса. При этом несмотря на то, что Соединенные Штаты официально не признают Палестину как государство, посол использовал выражение «Республика Палестина».

Посол США выразил поддержку политике Турции в Африке и в регионе в целом, подчеркнув, что Анкара способна вести переговоры с самыми разными группами стран.

«Присутствие Турции в Сомали — это позитивное явление, - подчеркнул Джефф Флейк. - Блинкен и Фидан уже обсудили этот вопрос на своей встрече. Турция может внести значительный вклад в урегулирование конфликта в этом регионе.

Китай традиционно предлагает инвестиции, которые приводят страны к долговой зависимости. Турция же предлагает альтернативный подход. Ее присутствие в Африке не связано с колониальным наследием, которое лежит на многих западных странах.

В настоящее время Турция и Греция договорились о совместной работе. К примеру, вчера Греция отправила самолеты для тушения пожаров в Турции. Точно так же, если будет достигнуто мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией и нормализуются отношения между Турцией и Арменией, этот процесс продвинется вперед. Конечно, в Конгрессе есть сторонники Греции, а также активные армянские группы. Однако отношение Конгресса постепенно меняется в пользу Турции.

Каждый раз, когда Турция играет ключевую роль, будь то вопрос Украины или обмен пленными, я говорю своим коллегам: «Посмотрите, что сделала Турция, и это могли сделать только они». Наше сотрудничество с Турцией становится все более ценным. Это касается и ситуации в Газе. Турция может вести диалог с группами, с которыми мы не можем».