ХАМАС в поддержку Байдена, но против Нетаньяху

Член руководства ХАМАС заявил в интервью ВВС, что группировка не будет участвовать в новых переговорах о перемирии в Газе и освобождении заложников. Эти переговоры ХАМАС и Израиля через посредников должны возобновиться в Катаре сегодня, в четверг, 15 августа. Израиль подтвердил свое участие.

Группировка не хочет участвовать в «переговорах ради переговоров, под прикрытием которых Израиль продолжает вести войну».

По его словам, эта палестинская вооруженная группировка хочет увидеть «дорожную карту», конкретный план исполнения договоренностей, и этот план должен быть основан на предложениях, выдвинутых в мае президентом США Джо Байденом.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в среду подтвердила, что израильская делегация будет присутствовать на переговорах о перемирии в секторе Газа и освобождении заложников, которых группировка ХАМАС захватила во время нападения на Израиль 7 октября прошлого года.