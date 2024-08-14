Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 03:12

Украинское наступление на территории РФ, взятие под контроль десятки сел и поселков в Курской области, включая райцентр Суджа, стали огромным шоком и крайне неприятным стратегическим сюрпризом для Москвы, которая до сих пор не совсем понимает, как на все это реагировать, учитывая, что Киев, похоже, перехватил стратегическую и политическую инициативу. Именно так по просьбе haqqın.az преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете Фрэнк Ледвидж – бывший офицер британской военной разведки (SIS/Military Intelligence), служивший в Афганистане, Ираке, на Балканах, и написавший книги «Инвестиции в кровь» и «Проигрыш в малых войнах», прокомментировал наступление ВСУ в Курской области, начавшееся 6 августа.

По словам Ледвиджа, как минимум, на данный момент происходящие события изменили историю украинской войны в контексте возможностей и влияния действий ВСУ на ситуацию в России. «Очевидно, что для Российской Федерации происходящее в Курской области стало шоком, - сказал военный эксперт. - То, что происходит в этом регионе, очень похоже на наступление российской армии в Харькове в конце 2022 года, поскольку мы стали свидетелями захвата значительных территорий за короткий период времени и против слабого сопротивления». В то же время, Фрэнк Ледвидж считает, что это, скорее всего, временная ситуация, поскольку Украина продолжает нести серьезные потери на своей территории, то есть, на юге и востоке Луганской и Донецкой областей. «Насчет дальнейших действий ВСУ на российской территории мнения экспертов разделились, - говорит Ледвидж. - Одни считают, что украинские войска должны остановиться и закрепиться на контролируемых территориях, периодически совершая вылазки вглубь российской территории. По мнению же других, ВСУ должны идти дальше, чтобы взять какой-нибудь крупный российский город. Лично мне последнее кажется маловероятным, поскольку в данный момент такой возможности у украинцев нет.

Не говоря уже о том, делать это было бы глупо. Дело в том, что продвижение в том же темпе, с которым идут украинцы, неизбежно приведет к разрыву между наступающими частями и поставками оружия и боеприпасов. В результате, ВСУ натолкнутся на серьезное сопротивление российских сил, которые в данное время направлены на обеспечение заслонов и сдерживание украинской атаки. Полагая, со стороны украинцев было бы неразумно продвигаться дальше, опережая свои логистические возможности. Думаю, командиры ВСУ это прекрасно понимают». По мнению британского эксперта, у Киева есть два дальнейших пути. «Первый — это консолидироваться, окопаться и приступить к строительству на российской территории укрепленной линии обороны, - считает эксперт. - Второй, который лично я бы предпочел, заключается в том, чтобы быстро отступить тем же путем, которым украинцы вошли на российскую территорию. Поскольку главная цель наступления на Курскую область - продемонстрировать чрезвычайно высокие возможности подразделений ВСУ наносить урон российской армии – полностью достигнута. Украинские вооруженные силы готовы сделать это снова и, следовательно связать значительные российские военные части в этом регионе. Таким образом, командованию армии РФ, чтобы сдерживать дальнейшие вылазки ВСУ на своей территории, придется держать в приграничье огромные военные ресурсы». На вопрос haqqın.az, как на месте украинского командования поступил бы он сам, Фрэнк Ледвидж ответил, что закрепил бы достигнутый успех тактический игрой. По его мнению, командованию ВСУ следовало бы отступить в Сумы и передислоцировать те четыре или пять бригад, входивших на российскую территорию, чтобы еще более эффективно использовать их уже в другом месте. Поскольку высокие боевые качества и силу духа ВСУ увидел весь мир, включая высшее руководство Кремля.