Минздрав о распространении инфекционных заболеваний

В настоящее время среди граждан периодически наблюдаются повышение температуры тела, общая слабость, головная и мышечная боль, кашель с симптомами поражения верхних дыхательных путей, боль в горле, насморк или заложенность носа, а иногда тошнота, рвота и диарея. В основном эти недомогания вызваны различными вирусными и бактериальными инфекциями, сказал специалист Министерства здравоохранения Тайяр Эйвазов.

По словам эксперта, вне зависимости от сезона в течение всего года встречаются различные инфекционные заболевания: «В связи с тем, что ежегодно в жаркое время в окружающей среде из острых респираторных вирусных инфекций циркулируют парагрипп и аденовирусная инфекция, то в настоящее время фиксируются эти типы заболеваний. Даже в жаркие месяцы иногда наблюдается рост числа заболевших. Аденовирусы могут поражать не только дыхательные пути, но и желудочно-кишечную систему. В то же время ротавирусы, сопровождающиеся признаками поражения обеих систем и наблюдаемые в жаркие периоды, являются энтеровирусами, которые распространяются больше воздушно-капельным и контактным путем».