Минздрав о распространении инфекционных заболеваний
В настоящее время среди граждан периодически наблюдаются повышение температуры тела, общая слабость, головная и мышечная боль, кашель с симптомами поражения верхних дыхательных путей, боль в горле, насморк или заложенность носа, а иногда тошнота, рвота и диарея. В основном эти недомогания вызваны различными вирусными и бактериальными инфекциями, сказал специалист Министерства здравоохранения Тайяр Эйвазов.
По словам эксперта, вне зависимости от сезона в течение всего года встречаются различные инфекционные заболевания: «В связи с тем, что ежегодно в жаркое время в окружающей среде из острых респираторных вирусных инфекций циркулируют парагрипп и аденовирусная инфекция, то в настоящее время фиксируются эти типы заболеваний. Даже в жаркие месяцы иногда наблюдается рост числа заболевших. Аденовирусы могут поражать не только дыхательные пути, но и желудочно-кишечную систему. В то же время ротавирусы, сопровождающиеся признаками поражения обеих систем и наблюдаемые в жаркие периоды, являются энтеровирусами, которые распространяются больше воздушно-капельным и контактным путем».
Эйвазов отметил, что существуют различные причины распространения таких инфекций в жаркое время года: «К ним можно отнести отрицательное влияние чрезмерно жаркой погоды на иммунитет, снижение устойчивости к инфекциям в результате сухости верхних дыхательных путей, резкий перепад температуры в жилых и рабочих местах при использовании кондиционера по сравнению с открытым воздухом, кондиционеры, слабое вентилирование помещений, различные массовые развлекательные мероприятия населения в связи с летними отпусками, пляжным сезоном и др.».
Эксперт Минздрава указывает, что «в большинстве случаев эти инфекции протекают в легкой форме и без осложнений». И советует «избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы заболевания, соблюдать правила гигиены».
Эйвазов обращает внимание, что «симптомы солнечных ударов, наблюдаемых в летние месяцы, могут быть похожи на симптомы этих заболеваний. Людям, у которых наблюдаются вышеперечисленные симптомы, рекомендуется своевременно обратиться к врачу».