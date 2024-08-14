Согласно информации, опубликованной на сайте Министерства обороны, после доведения до сведения личного состава поставленных задач и правил безопасности было проверено состояние здоровья военных пилотов.

В соответствии с планом учебно-тренировочных полетов вертолеты выполнили полеты по установленным маршрутам, совершив вылеты с аэродромов базирования. Были выполнены задачи по взлету и посадке в дневное и ночное время, ведению воздушной разведки, а также по другим видам деятельности.

«В ходе учебно-тренировочных полетов, проводимых в целях повышения боевой подготовки и практических навыков, военные пилоты продемонстрировали высокий профессионализм», - говорится в сообщении оборонного ведомства.