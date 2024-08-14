Индийцев призывают срочно уехать из граничащих с Украиной регионов России

Индия призывает своих граждан, проживающих в Брянской, Белгородской и Курской областях, эвакуироваться. Им советуют временно переселиться в другие российские регионы, сообщается на сайте посольства Индии в Москве.

«Учитывая последние инциденты безопасности в Брянском, Белгородском, Курском регионах, гражданам Индии рекомендуется принять необходимые меры предосторожности и временно переселиться за пределы этих областей», - заявили в посольстве.