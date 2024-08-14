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В ходе военной операции ВСУ на территории Курской области Киев ввел в бой еще две новые бригады – 82-ю и 95-ю. Западные военные эксперты пишут, что в Курской области сейчас 6 бригад ВСУ и еще два батальона. В общей сложности порядка 15 тысяч военнослужащих Украины, информирует Forbes. Военный эксперт Роб Ли заявил, что Киеву пришлось снять часть своих батальонов с Покровска, Часов Яра и Торецка. Вчерашнее заявление Киева о создании военной администрации в Курской области говорит о том, что Украина там собирается остаться надолго. Россияне противопоставили 9 мото-, десантных и арктических бригад, по численности они превосходят украинских военных. При этом Кремль не собирается сворачивать свои военные операции в Донбассе. Сотрудники украинского центра стратегических исследований заявили о появлении новых батальонов ВС РФ в Донбассе.

Линия фронта в Курской области меняется, так как бои идут не столько на открытой местности, сколько в лесах. Украинские военные взяли в плен много солдат-срочников, а ВС РФ больше делают ставку на засады в лесной местности. Эксперты пишут, что Россия уже потеряла несколько своих самолетов в Курской области, а Украина – один МиГ. Чтобы остановить продвижение ВСУ, РФ придется перебросить в Курскую область еще дополнительные войска. В интервью The Independent советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские власти «не на публичном уровне» обсуждали операцию ВСУ в Курской области с западными партнерами: «Есть определенные вещи, которые нужно делать с элементом неожиданности и которые должны происходить на местном уровне. ...Но [по вопросу наступления] были обсуждения между партнерами, просто не на публичном уровне».

* * * 11:41 Министерство реинтеграции Украины заявило об открытии круглосуточной горячей линии для жителей Курской области, которые хотят эвакуироваться или нуждаются в гуманитарной помощи. Об этом сообщила глава ведомства Ирина Верещук в своих соцсетях. «Пишу на русском, чтобы было понятно россиянам», — говорится в посте Верещук. Она поясняет, что жители Курска могут оставить заявку на эвакуацию на территорию Украины, написав на номер в телеграме или WhatsApp, или на электронную почту. «Украина соблюдает все нормы международного гуманитарного права. Мы обеспечим мирным жителям Курщины необходимую защиту и гуманитарную поддержку», — добавила Верещук.

Ранее Верещук заявила, что украинские власти собираются создать зону безопасности на находящейся под контролем ВСУ территории Курской области. «С целью защиты приграничных областей Украины (прежде всего приграничья Сумщины) Силы обороны Украины создают зону безопасности на территории РФ, прилегающей к территории Украины», — написала Верещук в телеграм-канале. По ее словам, оказавшиеся в пределах зоны безопасности россияне будут находиться под защитой международного гуманитарного права. В связи с этим ВСУ организуют поддержку гражданских лиц, откроют гуманитарные коридоры для их эвакуации как в сторону России, так и в сторону Украины, а также допустят в указанную зону международные организации для мониторинга ситуации.

* * * 11:07 Продвижение украинских частей в Курской области существенно замедлилось, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).